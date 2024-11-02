Mersin'de internette 'cinsel istismar' içerikli görüntüler yayan 9 zanlı tutuklandı

Mersin'de, internette 'çocuk istismarı' ve 'müstehcen' içerikli görüntüler yaydıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette 'müstehcen' içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde 'çocuk istismarı' yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 10 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde suçla ilgisi olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 9 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.