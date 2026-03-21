Mersin'de işçi servisi elektrik direğine çarptı: 5 işçi yaralandı
Mersin’in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Mersin'in Silifke ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 5 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.
Ahmet G'nin kullandığı 33 BDA 430 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Demircili Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 5 işçinin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.