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Mersin'de işçi servisi yoldan çıktı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 13:22
  • Giriş: 26.07.2023 13:22
  • Güncelleme: 26.07.2023 13:23
Kaynak: İHA
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Mersin'de işçi servisi yoldan çıktı: 2 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Doğusandal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Küçükfındık Yaylasında meyve toplayan 20 işçiyi geri götürmek için Çeşmeli istikametinde ilerleyen Cemil T. yönetimindeki 33 ABE 088 plakalı minibüs yoldan çıkarak ormana girdi.

Kazada 2 kadın işçi hafif yaralandı. 

Yaralılara, kaza yerine çağrılan sağlık ekibi ambulansta müdahale etti. 

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