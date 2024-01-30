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Mersin'de işlenen cinayetin zanlıları Şanlıurfa'da yakalandı

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 16:26
  • Giriş: 30.01.2024 16:26
  • Güncelleme: 30.01.2024 16:26
Kaynak: AA
Mersin'de işlenen cinayetin zanlıları Şanlıurfa'da yakalandı

Mersin'de işlenen cinayetin şüphelileri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Mersin'de bir kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlılarının Siverek'te olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.K. (22) ile B.Ö'yü (20) gözaltına aldı.

Zanlılar, Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Şubesi ekiplerine teslim edildi.

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