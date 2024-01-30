Mersin'de işlenen cinayetin zanlıları Şanlıurfa'da yakalandı
Kaynak: AA
Mersin'de işlenen cinayetin şüphelileri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Mersin'de bir kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlılarının Siverek'te olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla H.K. (22) ile B.Ö'yü (20) gözaltına aldı.
Zanlılar, Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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