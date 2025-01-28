Mersin'de izinsiz kazı: 4 gözaltı
Mersin'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Mersin'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde tarihi eser bulma amacıyla izinsiz kazı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeyi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Kazı alanında jeneratör, hilti, dedektör, kürek, matkap ve çekiç ele geçirildi.
Gözaltına şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.