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Mersin'de izinsiz kazı: 4 gözaltı

Mersin'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 28.01.2025 11:01
  • Giriş: 28.01.2025 11:01
  • Güncelleme: 28.01.2025 11:02
Kaynak: AA
Mersin'de izinsiz kazı: 4 gözaltı
Fotoğraf: AA

Mersin'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde tarihi eser bulma amacıyla izinsiz kazı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgeyi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Kazı alanında jeneratör, hilti, dedektör, kürek, matkap ve çekiç ele geçirildi.

Gözaltına şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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