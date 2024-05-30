Mersin'de kaçak kazıya 4 gözaltı

Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli, suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbar sonrası harekete geçti.

Ekipler, Yenişehir'in yüksek kesimlerinde bir grubun tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptığını belirledi.

Bölgeye yapılan operasyonda S.T., G.K., M.K. ve F.M. suçüstü yakalandı.

4 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Şüpheliler jandarma komutanlığı götürülürken, soruşturma sürüyor.