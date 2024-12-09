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Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 09.12.2024 11:14
  • Giriş: 09.12.2024 11:14
  • Güncelleme: 09.12.2024 11:14
Kaynak: AA
Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de gümrük kaçağı 209 kilogram tütün ve 57 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Mezitli ve Gülnar ilçelerinde piyasaya gümrük kaçağı makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı, 4 şüphelinin kimliği belirlendi.

Ekipler, şüphelilerden birinin çalıştığı narenciye bahçesi ile tespit edilen ikametlere operasyon düzenledi.

Aramalarda 57 bin 200 makaron, 209 kilogram tütün, 140 paket sigara, 3 tütün sarma makinesi ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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