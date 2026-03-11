Mersin'de kadın cinayeti: 27 yaşındaki Songül, evli olduğu erkek tarafından katledildi
Mersin Toroslar’da 27 yaşındaki Songül Aktekin, evli olduğu Selami Aktekin tarafından bıçaklandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aktekin yaşamını yitirdi. 9 suç kaydı bulunan şüpheli Selami Aktekin’in yakalanması için polis çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Mersin'de 27 yaşındaki Songül Aktekin, evli olduğu erkek Selami Aktekin (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün öğle saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi'nde meydana geldi.
Songül Aktekin ile evli olduğu erkek Selami Aktekin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Selami Aktekin, tartışma sırasında Songül Aktekin'i bıçaklayarak yaraladı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Songül Aktekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen Selami Aktekin'i arama çalışmaları devam ediyor.