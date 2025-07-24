Mersin'de kadın cinayeti: Bir erkek, annesini öldürdü
Mersin'in Mut ilçesinde akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Ali D. isimli erkek, henüz bilinmeyen nedenle annesi Belkıs Keskin'in bıçakla öldürdü.
Kaynak: AA
Mersin'in Mut ilçesinde, bir erkek, annesini öldürdü.
Deveci Mahallesi'ndeki apartmandan gelen sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Ali D'nin (48), annesi Belkıs Keskin'i (68) bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi.
Kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edilen Ali D. gözaltına alındı.