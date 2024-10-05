Mersin'de kadın cinayeti: Bir erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını boğarak öldürdü

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir kadın, sevgilisi olduğu iddia edilen erkek tarafından katledildi.

U.A, sevgilisi olduğu iddia edilen Sonay Öztürk Aslan'ın Kuyuluk Mahallesi'ndeki evine gitti.

U.A, Aslan'ı evinde henüz belirlenemeyen nedenle boğarak öldürdü.

Kendisinden haber alamayan Aslan'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık görevlileri Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şüpheli U.A'nın kendi evinde tabancayla intihar ettiğini tespit etti.