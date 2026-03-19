Mersin'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi

Mersin'de 2 çocuk annesi Suriye uyruklu 26 yaşındaki Shaımas Abdi, boşanma aşamasında olduğu erkek 34 yaşındaki Abdulmuti Abdi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında ilçeye bağlı Nusratiye Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi.

İddiaya göre geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan çift arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbede sırasında Abdulmuti Abdi, iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla boşanma aşamasında olduğu kadın Shaımas Abdi'yi göğsünden yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görelilerinin yaptığı kontrolde çocuklarının evde olduğu sırada eşi tarafından bıçaklanan Shaımas Abdi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri evde bulunan Abdulmuti Abdi’yi gözaltına aldı.

Şüpheli emniye götürülürken çocukları da koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.