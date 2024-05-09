Mersin'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldüren erkek intihar etti
Mersin'in Yenişehir ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadını tabancayla öldüren erkek, aynı silahla intihar etti.
Kaynak: AA
Mersin'de İbrahim Zorlu isimli erkek boşanma aşamasındaki yabancı uyruklu Nadya Zorlu isimli kadının Limonluk Mahallesi'ndeki 13 katlı apartmanın 3. katında bulunan evine gitti.
Nadya Zorlu'ya tabancayla ateş eden İbrahim Zorlu, aynı silahla kendini vurdu.
Silah sesini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, Nadya ve İbrahim Zorlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin evdeki incelemesi sürüyor.