Mersin'de kadın cinayeti: Pınar Bayram iki erkek tarafından öldürüldü!
Mersin'de Pınar Bayram, 'dini nikahla evli olduğu' Ziya Ecer ve Ecer’in erkek kardeşi Eyüp Ecer tarafından katledildi. Bayram’ı katleden Ziya ve Eyüp Ecer’in gözaltına alındığı öğrenildi.
Mersin’de yaşayan Pınar Bayram, 'dini nikahla evli olduğu' Ziya Ecer ve Ecer’in erkek kardeşi Eyüp Ecer tarafından dün katledildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayram’ın cenazesini morga kaldırdı.
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bayram’ın cenazesi dün gece defnedilmek üzere memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesine getirildi.
MA'nın haberine göre; Bayram’ın cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi. 3 çocuğunun olduğu belirtilen Bayram’ı katleden Ziya Ecer ve Ecer’in erkek kardeşi Eyüp Ecer’in gözaltına alındığı öğrenildi.
Yakınları Pınar Bayram'ın, sistematik olarak şiddete maruz bırakıldığını belirtti.
Öte yandan 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2024 Temmuz ayı raporuna göre; 23 kadın öldürüldü, 23 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.