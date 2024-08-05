Mersin'de kadın cinayeti: Pınar Bayram iki erkek tarafından öldürüldü!

Mersin'de Pınar Bayram, 'dini nikahla evli olduğu' Ziya Ecer ve Ecer’in erkek kardeşi Eyüp Ecer tarafından katledildi. Bayram’ı katleden Ziya ve Eyüp Ecer’in gözaltına alındığı öğrenildi.

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Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya/csgorselarsiv.org