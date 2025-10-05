Mersin'de kadın cinayetleri protesto edildi

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Alanya Sokağında bir araya gelen Kadın Dayanışma Komiteleri, "Her gün öldürüldüğümüz bu düzeni yıkacağız" yazılı pankart açarak yürüdü.

Eylemde "Anmak yetmez, katillerden hesap sor", "Sıradaki değil ensendekiyiz", "Katillerden hesabı kadınlar soracak", "Kadınlar ayağa, yarınları kurmaya", "İçişleri Bakanı suçlusun, hesap ver" sloganları attı.

Kadın Dayanışma Komiteleri adına açıklama yapan Av. Derya Demir, "4 Ekim 2024’te hepimizin hafızasına kazınan bu cinayetler işlendi. O tarihten 1 Ekim 2025’e kadar aradan geçen 362 günde 472 kadın cinayete kurban gitti. Yani bu ülkede her gün en az bir kadın cinayeti işleniyor. Üstelik bu sayıya şüpheli ölümler, iş cinayetleri, meslek hastalığından ölenler dahil değil dostlar. Yani bu kahrolası düzen biz kadınlara yaşam hakkı tanımıyor" dedi.

Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner’in aynı gün öldürülmesinde polisin ihmalinin olduğuna işaret eden Demir, “Şimdi soruyorum size dostlar aradan geçen üç saatte kendini ihbar etmiş bir katili bulmayıp İkbal’in de öldürülmesine zemin hazırlayanlar bu cinayetin ortağı değil midir” diye sordu.