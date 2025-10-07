Mersin'de kadın öğretmeni öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl 8 ay hapis cezası

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, özel bir kurs merkezinin matematik öğretmeni sanık Murat O, tutuklu bulunduğu Alanya'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatlarının da yer aldığı müdafiler, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Murat O'nun "kadına karşı kasten öldürme", "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sunduğu mütalaasını yineledi.

Öldürülen Derya Demir'in babası ve oğlu da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEME BAŞKANINDAN SANIĞIN SÖZLERİNE TEPKİ

Esasa ilişkin savunması alınan sanık, olayı planlamadığını öne sürerek, "Bu olayı canice tasarlayarak gerçekleştirseydim cesedin yerini değiştirirdim. Kimse cesedi bulamazdı. Öyle olsaydı cesedi denize, kuyuya atardım, ben de tahliye olurdum. Onu niye kasten öldüreyim? Tamamen kendiliğinden gelişen bir olay" dedi.

Murat O'nun sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Canice davranmadığını söylüyorsun ya.. Madem cani değilsin, vicdanlı şekilde davranıp olaydan sonra ambulansı çağırsaydın, maktulü o halde bırakmasaydın? 'Canice değildim' diyorsun ya bu durumda vicdanını sorgular haldeyiz" ifadelerini kullandı.

"AİLE BİREYLERİNDEN TEK TEK ÖZÜR DİLİYORUM"

Avukatların beyanlarının ardından son sözleri sorulan sanık, "Tamamen kendiliğinden gelişen bir tartışma sonucu yaşanmış bir olay. Onu öldürmem için bir neden yok. Derya ile evlenmek istiyorduk. Çok pişmanım. Aile bireylerinden tek tek özür diliyorum" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 2 yıl 8 ay, "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAY VE DAVA SÜRECİ

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde 19 Ağustos 2024'te 2 çocuk annesi Derya Demir'e ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatılmış, matematik öğretmeni kadın, 25 Ağustos'ta babasının evinin karşısındaki yazlık dairede bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet zanlısı olduğu belirlenen Demir'in özel bir kurs merkezinde öğretmenlik yapan arkadaşı Murat O, Konya'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Olaydan sonra Demir'in çantasını alıp banka kartlarından harcama yaptığı öne sürülen zanlı tutuklanmıştı.