Mersin'de kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki Levent Çolak isimli kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.
Kızılmurat Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 51 yaşındaki Levent Çolak'a yaklaşık 10 gündür ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İkamete giren ekipler, yatakta hareketsiz yatan Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Çolak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.