Mersin'de kısa yüzgeçli köpek balığı kıyıya vurdu

Mersin'in Mezitli ilçesinde kıyıya vurmuş kısa yüzgeçli köpek balığı bulundu.

Tece sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda köpek balığı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, canlı olduğu görülen köpek balığını denize bırakmaya çalıştı.

Ölü olarak yeniden kıyıya vuran kısa yüzgeçli mako cinsi balık, inceleme yapılması için Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi'ne taşındı.