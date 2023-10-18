Mersin'de komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Mersin'in Mut ilçesinde, komşusunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kozlar Yaylası'nda oturan emekli astsubay Ahmet Çelik'in (71) tüfekle vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmaya teslim olan H.G, komşusu Çelik'i yaban domuzu zannettiği için av tüfeğiyle ateş ettiğini öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.