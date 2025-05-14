Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de köprüde kısmi çökme

Mersin'de bir köprüde kısmi çökme meydana geldi. Trafiğin tek şeritten sağlandığı köprüde ekipler çalışma başlattı.

Güncel
  • 14.05.2025 17:04
  • Giriş: 14.05.2025 17:04
  • Güncelleme: 14.05.2025 17:07
Kaynak: AA
Mersin'de köprüde kısmi çökme
Fotoğraf: AA

Mersin'in Mut ilçesinde, kısmi çökme meydana gelen köprüde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Pınarbaşı Mahallesi Prof. Hüseyin Gezer Caddesi'ndeki köprüde çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, caddede levhalarla güvenlik önlemi aldı.

Trafiğin tek şeritten sağlandığı köprüde ekipler, çalışma başlattı.

Köprünün, bölgede kontrollü yıkımı gerçekleştirilen bir binanın iş makineleri desteğiyle yürütülen enkaz kaldırma işlemi sırasında çöktüğü iddia edildi.

BirGün'e Abone Ol