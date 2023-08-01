Mersin'de korkuluklara çarpan taksi şoförü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda, refüjdeki korkuluklara çarpan taksinin şoförü Ömer Şeran (39), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Adana'dan Tarsus'a gelerek yolcusunu bıraktıktan sonra dönüşe geçen Ömer Şeran’ın kontrolünü yitirdiği 01 T 1967 plakalı taksi, efüjdeki korkuluklara çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Şeran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Şeran'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.