Mersin'de kuyumcudan hırsızlık yapan 3 zanlıdan 2'si yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kuyumcudan altın çalınmasıyla ilgili aranan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Siteler Mahallesi'nde 11 Mart'ta, Mahmut Gökalp'ın işlettiği kuyumcudan kolye ucu dolu tablayı çalınmasıyla ilgili araştırmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlılardan A.E. ve P.Ş, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İkametinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Akdeniz ilçesinde altın satın alma bahanesiyle kuyumcuya giren 3 kadından biri dükkanda bulunan Gökalp'ın babasını oyalarken, diğer 2 kişi de vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çalmış, zanlıların iş yerinden ayrılmasının ardından hırsızlığı fark eden esnaf, durumu polise bildirmişti.

Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.