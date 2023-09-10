Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Dickey'in tahliyesi sürüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde, keşif amaçlı indiği mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı Mark Dickey için dün akşam başlatılan tahliye çalışması devam ediyor.

Keşif çalışması adına 3 Eylül'de 15 kişilik grupla indiği Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren Dickey'in (40) sağlık durumu, yaklaşık 1040 metre derinlikte yapılan ilaç tedavisi ve kan nakliyle iyiye gitti.

Doktorların, hastanın sedyeyle taşınabilir olduğuna karar vermesi üzerine dün akşam saatlerinde tahliye çalışmasına başlandı.

Dickey, ekiplerin yardımıyla ilk olarak 700 metre derinlikte oluşturulan kampa götürüldü ve dinlenmesi sağlandı.

Bazı dar geçitlerin genişletilmesinin ardından kurtarma ekipleri, Dickey'in bulunduğu sedyeyi 500 metre derinlikteki diğer kampa ulaştırmak üzere harekete geçti.

Mağaranın farklı katmanlarında oluşturulan kamplar üzerinden 7 aşamada gerçekleştirilecek tahliye işlemi devam ediyor.