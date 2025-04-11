Mersin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

H.K. idaresindeki otomobil, Alata Mahallesi D-400 kara yolunda Ali Arı yönetiminde seyir halindeki kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, bölgede yapımına devam edilen Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin köprü duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonetle duvar arasında sıkışan sürücü Ali Arı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü H.K. ve kamyonetteki 2 kişi ise ambulanslarla Erdemli ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

Ali Arı'nın cenazesi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.