Mersin'de midibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde midibüsle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-750 kara yolunun Sağlıklı mevkisinde Emrah Güngör'ün (27) kullandığı 01 BEJ 173 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen N.Y. (61) idaresindeki 14 ACY 203 plakalı midibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen Güngör'ün cenazesi morga kaldırıldı.