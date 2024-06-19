Mersin'de minibüs devrildi: 1'i ağır, 11 yaralı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüsün devrildiği kazada, 1'i ağır, 11 kişi yaralandı.

Kaza, dün Kesecik Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ATY 356 plakalı minibüs, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 1'i ağır, 11 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.