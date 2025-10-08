Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de minibüs devrildi: 1'i ağır 6 yaralı

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Güncel
  • 08.10.2025 10:15
  • Giriş: 08.10.2025 10:15
  • Güncelleme: 08.10.2025 10:26
Kaynak: AA
Mersin'de minibüs devrildi: 1'i ağır 6 yaralı
Fotoğraf: AA

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 BAA 541 plakalı tarım işçisi taşıyan minibüs, Esenpınar Mahallesi Alıca mevkisinde devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 işçi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Öte yandan dün sabah saatlerinde de aynı mevkide tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Mersin’de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol