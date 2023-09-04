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Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2023 14:01
  • Giriş: 04.09.2023 14:01
  • Güncelleme: 04.09.2023 14:02
Kaynak: AA
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Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 33 S 5056 plakalı minibüs ile 34 BLE 579 plakalı otomobil, Adanalıoğlu Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

Savrulan minibüs, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü ve minibüsteki 12 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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