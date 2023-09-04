Mersin'de minibüs ile otomobil çarpıştı, 14 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Mersin'in Akdeniz ilçesinde işçi taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 33 S 5056 plakalı minibüs ile 34 BLE 579 plakalı otomobil, Adanalıoğlu Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.
Savrulan minibüs, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü ve minibüsteki 12 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.