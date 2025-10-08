Mersin'de minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada ölen 3 kişi defnedildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde dün domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden Mustafa Üstün (55) ve Şerife Karakuş'un cenazeleri Erdemli Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler daha sonra Türbe Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Mezarlıktaki törene, kazada ölenlerin ailesi ve yakınları ile Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve bazı protokol üyeleri katıldı.

Üstün ve Karakuş'un naaşları, İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit'in kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazada ölen Münevver Anamurlu'nun cenazesi de Alata Mezarlığı'nda defnedildi.

Erdemli ilçesinde dün domates hasadı yapmak için Avgadı Yaylası'na giden işçileri taşıyan Cemal K. (29) idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüsün Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkisinde şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 6'sı ağır 14 kişi yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerden Suzan Uğuz'un naaşı, Kocahasanlı Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.