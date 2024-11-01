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Mersin'de motosiklet ağaca çarptı: 2 kişi öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halinde olan motosiklet, Erdemoğlu Bulvarı Liman Kavşağı'nda, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Kazada 2 kişi öldü.

Güncel
  • 01.11.2024 16:46
  • Giriş: 01.11.2024 16:46
  • Güncelleme: 01.11.2024 16:51
Kaynak: AA
Mersin'de motosiklet ağaca çarptı: 2 kişi öldü
Fotoğraf: İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Ulaş Can Serin idaresindeki motosiklet, Erdemoğlu Bulvarı Liman Kavşağı'nda, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Serin ve motosikletteki Cansu Melis Bolat, olay yerinde hayatını kaybetti.

İncelemenin ardından Serin ve Bolat'ın cenazeleri, Erdemli Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Cansu Melis Bolat'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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