Mersin'de motosikletin çarptığı 2 kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde motosikletin çarptığı 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Yunus Emre K. (20) idaresindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet, Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde koşarak karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Isra (5) ve ağabeyi Muhammed Elosman'a (7) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve çocuklar yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan kardeşlerden Isra Elosman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.