Kaynak: AA
Mersin'de motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletin yayalara çarpması sonucu sürücü ve 2 kişi yaralandı.

A.Ç. (18) idaresindeki 01 AYV 237 plakalı motosiklet, Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (62) ile Ö.Ç.D'ye (36) çarptı.

Kazada sürücü ve yayalar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

