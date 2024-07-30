Mersin'de 'müstehcen yayın' iddiası: 5 kişi tutuklandı

Mersin'de sosyal medyada çocuklara ilişkin 'müstehcen yayın' yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 12 kişiden 6'sı serbest bırakıldı, 5 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'de müstehcen yayın yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, genel ahlaka aykırı yayın yaparak çocukları da bu duruma alet eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 'çocuk müstehcenliği' suçunu işlediği öne sürülen 12 zanlının kimlik ve adres bilgilerine ulaşıldı.

ADRESLERDE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Teknik ve fiziki takip sonucu eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

Adreslerde 15 telefon, 12 SIM kart, bilgisayar, tablet ve 2 hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.