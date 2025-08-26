Giriş / Abone Ol
Mersin'de müşterilerinin kimlik bildirimini yapmayan tesis mühürlendi

Mersin'de günübirlik kiralanan evler ile kiralık araç firmalarına yönelik yapılan denetimlerde müşterilerinin kimlik bildirimini yapmayan konaklama tesisi mühürlendi. İşletmenin ruhsatı da iptal edildi.

Güncel
  • 26.08.2025 12:16
  26.08.2025 12:16
  • Güncelleme: 26.08.2025 12:20
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Mersin'de anlık veri bildirmeme suçunu tekrar eden konaklama tesisi mühürlenerek ruhsatı iptal edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, günübirlik kiralanan evler ile kiralık araç firmalarına yönelik denetim yaptı.

Ekiplerce günübirlik 147 tesis ve bünyesindeki 420 kiralık ev ile 218 araç kiralama firması kontrol edildi.

Denetimlerde, konaklamaya gelen kişilerin kimlik bilgilerini kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmediği ve bu suçu ikinci kez tekrar ettiği belirlenen bir işletme mühürlendi.

Konaklama tesisinin ruhsatı da iptal edildi.

