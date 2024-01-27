Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Güncel 27.01.2024 13:54 Giriş: 27.01.2024 13:54

Güncelleme: 27.01.2024 13:56 Kaynak: AA

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Mersin'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. D-400 kara yolu Huzurkent Mahallesi'ndeki narenciye paketleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.