Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın: Büyük hasar oluştu
Mersin'in Erdemli ilçesinde narenciye depo ve paketleme tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 4 süren çalışma sonucu söndürülen yangın iş yerinde büyük çapta hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA-DHA
Erdemli ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Limonlu Mahallesi'ndeki paketleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arazözlerin de yönlendirildiği işletmedeki yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü tesiste hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.