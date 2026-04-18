Mersin'de öğretmene barikat

Abidin YAĞMUR

Okulları hedef alan saldırıları ve şiddet olaylarını protesto etmek isteyen öğretmenlerin ve öğrencilerin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yürümesine polis izin vermedi. Öğretmenlerin önünde barikat kuran polisle eğitimciler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Mersin’de Eğitim-Sen’in çağrısıyla bir araya gelen öğretmenler, öğrenciler ve çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinden yurttaşlar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okullara yapılan saldırıları protesto etmek için Milli Eğitim Müdürlüğüne yürümek istedi.

Göstericiler, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Kuşimato Sokağında bir araya geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü de çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA ile sokakta önlem aldı.

"ÖĞRETMENE DEĞİL, KATİLLERE BARİKAT"

Göstericilerin toplanmasının ardından Çevik Kuvvet ekipleri 2 ayrı barikat kurarak yürüyüşü engelledi. Göstericiler “Öğretmene değil, katillere barikat”, “Aç aç barikatı aç”, “Yusuf Tekin istifa” şeklinde sloganlar attı.

Eğitim-Sen yöneticileriyle emniyet yetkilileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi ancak polis barikatı kaldırmadı ve toplu yürüyüşe izin vermedi.

Bunun üzerine göstericiler ikişer kişilik gruplar halinde barikattan çıktı ve bireysel olarak Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne geçti.

Müdürlük önünde yapılan basın açıklamasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e istifa çağrısı yapıldı.