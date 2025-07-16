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Mersin'de orman yangını: 1 kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da ormanlık alanın farklı noktalarında yangın çıkarttığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç. isimli kişi tutuklandı.

Güncel
  • 16.07.2025 10:27
  • Giriş: 16.07.2025 10:27
  • Güncelleme: 16.07.2025 10:32
Kaynak: AA
Mersin'de orman yangını: 1 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA /Arşiv

Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, 13 Temmuz'da Tarsus ilçesindeki ormanlık alanın farklı noktalarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle aynı gün kontrol altına alınan yangına ilişkin jandarma ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

Ekipler, yangınları çıkarttığı şüphesiyle H.Ç'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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