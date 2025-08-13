Mersin'de orman yangını: 3 mahalle tahliye edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.