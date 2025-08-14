Mersin'de orman yangını: 6 mahalle ve 5 mezra tahliye edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunda çalışmalar sürdü.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.

İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.

YANGIN SÜRECİ

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Yangın nedeniyle Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatılmıştı.