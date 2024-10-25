Mersin'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde ağaçlık alandan ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Mersin'in Gülnar ilçesinde Dedeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.