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Mersin'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde ağaçlık alandan ormana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çevre
  • 25.10.2024 17:26
  • Giriş: 25.10.2024 17:26
  • Güncelleme: 25.10.2024 17:28
Kaynak: AA
Mersin'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Mersin'in Gülnar ilçesinde Dedeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve 2 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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