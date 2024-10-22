Mersin'de ormanlık alanda yangın
Mersin'in Tarsus ilçesinde Gülek mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolun kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tarsus-Ankara otoyolunun Gülek mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.