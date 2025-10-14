Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 14.10.2025 14:53
  • Giriş: 14.10.2025 14:53
  • Güncelleme: 14.10.2025 14:53
Kaynak: AA
Mersin'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin yaya geçidinde çarptığı ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

M.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Alata Mahallesi D-400 kara yolundaki yaya geçidinden geçmeye çalışan ortaokul 6. sınıf öğrencisi V.T'ye (11) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı.

Kaza nedeniyle duran bir tıra da arkadan gelen kamyon çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.

Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

BirGün'e Abone Ol