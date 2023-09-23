Mersin'de otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

E.K. idaresindeki 33 KES 60 plakalı otomobil, Saray Mahallesi Ziya Uygur Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, başından ağır yaralanan kadını Silifke Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücü E.K. Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.