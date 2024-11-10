Mersin'de otomobilin lastik değiştirenlere çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı
Mersin'de, yol kenarında araç lastiği değiştiren kişilere otomobilin çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.
Mersin'in Silifke ilçesinde dün yol kenarında araç lastiği değiştiren kişilere otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
İki kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Erdal Koçak ve Rüştü Görür, tedavi gördükleri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Koçak ve Görür'ün cenazeleri morga kaldırıldı.
Ölü sayısının 4'e çıktığı kazada ağır yaralanan Tolga Köksal ve Gurbet Görür'ün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Dün, Muhammet Furkan Daşdemir idaresindeki 54 ZZ 409 plakalı otomobilin Aydıncık-Silifke kara yolunun Akdere mevkisinde lastiği patlayan 33 ATU 534 plakalı otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışan kişiler ile park halindeki araçlara çarpması sonucu Orhan Biçer ve Serdal Görür hayatını kaybetmiş, 4 kişi ağır yaralanmıştı.