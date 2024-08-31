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Mersin'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Mersin'in Anamur ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 31.08.2024 20:36
  • Giriş: 31.08.2024 20:36
  • Güncelleme: 31.08.2024 20:39
Kaynak: AA
Mersin'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Mehmet Taş yönetimindeki 33 L 2955 plakalı otomobil, Kaş Yaylası Suolmaz mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Taş ile otomobildeki Hafide Taş ve Kayra Soydan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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