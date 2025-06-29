Mersin'de otomobiliyle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücü teslim oldu

Ajans Haberleri 29.06.2025 11:27 Giriş: 29.06.2025 11:27

Güncelleme: 29.06.2025 11:27 Kaynak: AA

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