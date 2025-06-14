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Mersin'de pamuk deposunda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir pamuk deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Güncel
  • 14.06.2025 10:12
  • Giriş: 14.06.2025 10:12
  • Güncelleme: 14.06.2025 15:30
Kaynak: AA
Mersin'de pamuk deposunda çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: İHA

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki pamuk deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çilek Mahallesi'ndeki bir pamuk deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) müdahale etti.

Yangın, iş makinelerinin de destek verdiği müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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