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Mersin'de pamuk deposunda yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir pamuk deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 14.06.2025 10:12
  • Giriş: 14.06.2025 10:12
  • Güncelleme: 14.06.2025 10:18
Kaynak: AA
Mersin'de pamuk deposunda yangın
Fotoğraf: İHA

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda çıkan yangın, ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çilek Mahallesi'ndeki bir pamuk deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) da kullanılıyor.

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