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Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 25.01.2024 09:40
  • Giriş: 25.01.2024 09:40
  • Güncelleme: 25.01.2024 09:40
Kaynak: AA
Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, park halindeki 2 motosikleti çaldıkları güvenlik kamerasınca belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerde park halindeyken çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı.

Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 6 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Aramalarda ele geçirilen çalıntı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, motosikletleri çalan 4 zanlının bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.

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