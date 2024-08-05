Mersin'de Pınar Bayrak, 'dini nikahla birlikte yaşadığı' Ziya Ecer tarafından öldürüldü!
Mersin'de Pınar Bayram, 'dini nikahla birlikte yaşadığı' Ziya Ecer isimli erkek tarafından katledildi. Bayram’ı katleden Ziya Ecer'in gözaltına alındığı öğrenildi.
Mersin’de yaşayan Pınar Bayrak, 'imam nikahı ile birlikte yaşadığı' erkek Ziya Ecer tarafından katledildi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Ziya Ecer'den sistematik şiddet gören Bayrak, öldürüldü.
Yaşamını yitiren Pınar Bayrak’ın cenazesini morga kaldırdı.
Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Bayrak’ın cenazesi dün gece defnedilmek üzere memleketi Şırnak Silopi'ye gönderildi. Bayrak’ın cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.
3 çocuğunun olduğu belirtilen Bayrak’ı katleden Ziya Ecer'in gözaltına alındığı belirtildi.
Öte yandan 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun 2024 Temmuz ayı raporuna göre; 23 kadın öldürüldü, 23 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.